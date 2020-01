Dodental door raketaanval Jemen loopt op tot zeventig

De internationaal erkende regering van Jemen vecht al sinds 2014 tegen de Houthi’s. Ⓒ EPA

MARIB - Het aantal militairen dat is gedood door een raketaanval zaterdag op een militair trainingskamp in de Jemenitische provincie Marib is tot zeventig opgelopen. Dat hebben artsen en militaire bronnen zondag gemeld. Kort na de aanval repten medische bronnen van ongeveer dertig omgekomen militairen.