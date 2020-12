Advies Red Team: hou de scholen voorlopig dicht

Het Red Team maakt zich zorgen over twee nieuwe mutaties van het coronavirus. In Groot-Brittannië en in Zuid-Afrika zijn onlangs nieuwe versies van het virus opgedoken, die inmiddels ook in Nederland en andere landen zijn vastgesteld. De ’Zuid-Afrikaanse variant’ maakt jongeren mogelijk ernstiger ziek dan de eerdere versies. Bovendien is het niet duidelijk of de ontwikkelde coronavaccins wel bescherming bieden tegen die variant.

Als kinderen weer naar school gaan, kan het coronavirus zich daar ongecontroleerd verspreiden en dat zou volgens het Red Team „gelijk staan aan spelen met vuur, een vuur dat niet alleen voor Nederland een gevaar oplevert, maar wereldwijde consequenties kan hebben.” Jongeren gelden over het algemeen als een groep met weinig coronarisico’s, maar zij kunnen anderen wel besmetten. „Kinderen en jongeren leven niet in isolatie van de oudere generaties. Zij leven ook samen in huishoudens met ouders die potentieel een kwetsbare gezondheid hebben en/of mantelzorger zijn voor hún ouders.”