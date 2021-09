Premium Verhalen achter het nieuws

Valerie (26) wanhopig na uitbarsting vulkaan op La Palma: ’Geen slaapplek te vinden’

Op het Canarische eiland La Palma is zondagmiddag de Cumbre Vieja-vulkaan uitgebarsten. Valerie Betting (26) zit met haar man Samir vast op het eiland. Zonder hun koffers met kleding, toiletspullen en schoenen. Of ze woensdag naar huis kunnen vliegen, is nog maar de vraag.