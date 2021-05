Minderjarige winkeldieven Hoofddorp gepakt, één verdachte naar huis om examen te maken

De beveiliger raakte gewond, meldt de politie. Omstanders, handhavers en beveiligers konden voorkomen dat twee verdachten er vandoor gingen. Hierbij ontstond een vechtpartij.

De derde verdachte werd later aangehouden. Het gaat om twee jongens en een meisje. Van een verdachte moest de politievoorlichter de leeftijd schuldig blijven, de andere verdachten zijn 16 en 17 jaar.

Schoolexamen

Het drietal is in verzekering gesteld. „Een van de verdachten is overigens thuis in verzekering gesteld in verband met een examen dat gemaakt moest worden”, laat een woordvoerder van de politie weten. ,,Die komt later weer naar het bureau.’’