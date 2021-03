Cuomo alweer in defensief, nu om seksueel ’geflirt’

Cuomo spreekt over grappen die foutief geïnterpreteerd werden als ’ongewenst geflirt’. „Op het werk ben ik soms speels en maak ik grappen die volgens mij leuk zijn. Soms plaag ik mensen op een, volgens mij, natuurlijke manier”, schrijft Cuomo in een verklaring die de krant afdrukt.

„Ik begrijp nu dat mijn gedrag misschien ongevoelig was of te persoonlijk, en dat sommige opmerkingen, gezien mijn positie, voor anderen aanvoelden op een manier waarop ik dat nooit heb bedoeld. Dat spijt me.”

’Hij is een varken’

De uitleg van Cuomo volgt op nieuwe beschuldigingen van een staflid, Charlotte Bennett (25), die in The New York Times vertelde dat Cuomo een serie opmerkingen maakte waaruit ze begreep dat hij „naar bed wilde”.

Een week ervoor had Lindsey Boylan, een voormalige ambtenaar voor economische ontwikkeling in New York, Cuomo ervan beschuldigd dat hij haar van 2016 tot 2018 bij verschillende gelegenheden had lastiggevallen, waarbij hij haar op een gegeven moment een ongevraagde kus op de lippen gaf in zijn kantoor.

De New York Post publiceerde toen groots op de voorpagina de tekst ’Hij is een varken’. Boylan vertelde ook hoe Cuomo haar had uitgenodigd voor strippoker.

Een oprichter van een werkgroep tegen seksueel geweld noemt het verhaal van Cuomo ’complete bullshit’. „Hij legt de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer. Mensen komen er eindelijk achter wat een machtige misbruiker hij is.”

FBI onderzoekt coronabeleid

Cuomo ligt al enige tijd zwaar onder vuur omdat hij een deel van de coronacijfers zou hebben achtergehouden. Persbureau AP kwam erachter dat 40 procent van de doden niet in de cijfers voorkwamen. Er bleek gegoocheld met de cijfers: wie was overleden in een ziekenhuis werd niet meegeteld. Ook inhoudelijk bleek zijn beleid bedenkelijk.

De FBI is zelfs bezig met een onderzoek. Cuomo kreeg afgelopen najaar nog een Emmy Founders Award voor zijn inzet tijdens de coronacrisis. Hij viel in de prijzen vanwege zijn ’effectieve communicatie en leiderschap’ tijdens zijn dagelijkse briefings, die op televisie te zien waren.