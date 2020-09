Rechter verhoogt boete snelheidsovertreding advocatenkantoor Yehudi Moszkowicz

Exterieur van het Utrechtse kantoor van Mr. Yehudi Moszkowicz, de jongste advocaat uit het bekende advocatengeslacht. Ⓒ ANP

GRONINGEN - De kantonrechter in Groningen heeft het advocatenkantoor van Yehudi Moszkowicz een hogere verkeersboete dan gebruikelijk opgelegd. Dit omdat het kantoor geen openheid van zaken heeft gegeven over welke werknemer in 2017 veel te hard reed in Groningen.