Onschuldige man vrijgelaten na 27 jaar in Chinese cel

De tijd die Zhang ten onrechte achter de tralies doorbracht, is volgens Chinese media ongekend. De vorige ’recordhouder’ is volgens de krant South China Morning Post vermoedelijk Liu Zhonglin, die ongeveer een kwart eeuw onschuldig vastzat.

De inmiddels 52-jarige Zhang kreeg in 1995 aanvankelijk de doodstraf opgelegd voor de moorden. Die straf is later omgezet naar een levenslange gevangenisstraf. Het hof in Jiangxi besloot vorig jaar dat de zaak overgedaan kon worden en dat leidde alsnog tot vrijspraak.

Het leven van Zhang is volgens de krant volledig ontspoord door de rechterlijke dwaling. Hij was op het moment van zijn arrestatie getrouwd en had twee kinderen. Zijn vrouw hertrouwde na enkele jaren en zijn kinderen zijn inmiddels zelf getrouwd. Zijn oudste kleinzoon is 12 jaar.

Schadevergoeding

Zhang vertelde Chinese media dat hij veel familieleden na zijn vrijlating nauwelijks herkende. Hij eist nu dat actie wordt ondernomen tegen degenen die hem onder druk hebben gezet om een valse bekentenis af te leggen. Ook zal hij volgens zijn raadsman vragen om een forse schadevergoeding.

In China eindigen de meeste strafzaken in een veroordeling. Het veroordelingspercentage lag in 2016 op ongeveer 99 procent.