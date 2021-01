Jager treft uitgemergelde hond aan die vastgebonden zit aan boom

„Ik nam een pad terug dat ik niet vaak neem”, zo vertelt Frédéric, die zijn achternaam niet wil prijsgeven, aan France Bleu. Hij had zijn drie honden bij zich en een van de dieren begon op een ongebruikelijke manier te blaffen. „Als hij dat doet, is er iets.”

Hij ontdekte de vastgebonden hond, die met een ijzeren ketting aan een boom was vastgemaakt die niet zichtbaar was vanaf het pad. „De hond was mager. Hij had een etensbak, maar die was leeg en hij was bang voor mijn honden. Hij beefde, je kon zien dat hij bang was. Maar hij was niet agressief.”

De Franse dierenbescherming heeft zich over de hond ontfermd. „De persoon die dit gedaan heeft, houdt duidelijk niet van dieren. Dit doe je een hond niet aan”, aldus Frédéric.