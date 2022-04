LIVE | Vermiste journalist dood gevonden, 'doodgeschoten door de Russen'

Premium Buitenland

Hoe één eliteregiment symbool staat voor het Russische falen

In elke oorlog heb je wel een verhaal dat een symbool wordt. Rusland had ongetwijfeld gehoopt dat het verhaal van het 331ste parachuteregiment – naar eigen zeggen ’the best of the best’ – er één zou worden van overwinning en glorie, maar het werd er één van falen en dood.