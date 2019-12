Politie stuurt ’Willeke Dost-bewakers’ weg

Rond zonsondergang kwam de politie langs bij de kampeerders. Ⓒ De Telegraaf

KOEKANGE - „Ook wij willen weten wat er met Willeke is gebeurd en hebben er veel verdriet om dat ze nog steeds vermist is. Of denkt u soms van niet?” Wim Zoetmulder spreekt leden van Zoekgroep Willeke Dost toe op een ronduit verontwaardigde en behoorlijk bozige toon. Hij is een broer van Willeke’s pleegmoeder, Herna Mulders, en lijkt een appeltje met ze te schillen hebben.