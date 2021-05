Oud-premier Berlusconi van Italië te ziek voor proces, zegt OM

Berlusconi liep vorig jaar het coronavirus op en belandde ook de afgelopen maanden herhaaldelijk in het ziekenhuis. Hij bracht daar ook vorige week meerdere dagen door. Zijn advocaat zegt dat de voormalige premier inmiddels thuis wordt verzorgd. „Natuurlijk maken we ons zorgen”, aldus de raadsman.

De politicus heeft naast medische ook juridische problemen. Hij wordt verdacht van het omkopen van getuigen tijdens een eerder proces. Dat draaide om zijn omgang met een minderjarige prostituee. Berlusconi kreeg daar in 2013 zeven jaar cel voor opgelegd, maar in hoger beroep volgde vrijspraak.

Voorlopig niet in staat

Justitie denkt dat de tachtiger voorlopig niet in staat is om voor de rechter te verschijnen, maar wil wel verder met de vervolging van andere verdachten in de zaak. De rechtbank mag zich daar op 26 mei over uitspreken. Dan staat weer een hoorzitting gepland.

De steenrijke en uitgesproken Berlusconi geldt al tientallen jaren als een van de bekendste figuren in het Italiaanse openbare leven. Hij wordt gezien als een van de rijkste mensen van het land en was herhaaldelijk premier. Berlusconi is met zijn partij Forza Italia nog steeds actief in de Italiaanse politiek.