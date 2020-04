Gewapende bende moordt Nigeriaanse dorpjes uit

Nigeriaanse politie bij een controlepost in Lagos, foto ter illustratie. Ⓒ AFP

BAUCHI - In het noordwesten van Nigeria hebben gewapende mannen zaterdag 47 mensen gedood bij aanvallen op zeker drie dorpen in de staat Katsina. Dat hebben de autoriteiten zondag bekendgemaakt. De aanval is niet opgeëist. Het gaat volgens lokale media mogelijk om een al langer slepende stammenstrijd, waarbij deze aanval een wraakactie zou zijn.