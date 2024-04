Laatste hapje voor zwaar verwaarloosde hond (15) in Rotterdamse woning

Rotterdam - De politie heeft afgelopen dinsdag samen met de Inspectiedienst bij een controle dierenwelzijn een 15-jarige zwaar verwaarloosde hond aangetroffen in een woning in Rotterdam Prinsenland. Het beest was er zo slecht aan toe dat de dierenarts hem moest laten inslapen.

© Politie IJsselland Van de politieagente kreeg hij nog wat nat voer.