Groente op de afvalhoop.

Amsterdam - In de decembermaand belandt voor vele miljoenen euro’s aan eten in de kliko. Knapperige broden redden van de vuilniscontainer, of overgebleven sapjes mee naar huis nemen die anders een enkeltje gootsteen krijgen: er komen steeds meer initiatieven die aandacht geven aan het probleem voedselverspilling.