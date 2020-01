Lichaam drenkeling Terschelling na 52 jaar geïdentificeerd

Dna bracht een doorbraak. Ⓒ ANP

TERSCHELLING - Van een man die in november 1967 was aangespoeld op Terschelling, is na ruim 52 jaar de identiteit bekend. Het gaat om Kees van Rijn uit Katwijk, die op 22-jarige leeftijd om het leven kwam toen het schip waarop hij voer verging op de Noordzee.