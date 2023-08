Meer dan 400 aspirant-Vindicaters in een zaal: studenten onwel, corps legt introductietijd stil

Dit laat het corps in een verklaring op de website weten.

De introductietijden zijn begonnen, waardoor het op de sociëteit woensdagavond erg druk was. Vindicat spreekt van ‘extreem warme’ weersomstandigheden. ‘Daardoor was het binnen warmer dan normaal’, staat in de verklaring. ‘Hierdoor zijn er circa tien aspirant-leden geweest met hoofdpijn- en/ of flauwvalklachten. Eén van hen is onwel geraakt, mede door achterliggende medische omstandigheden.’

Temperatuur steeg snel in zaal met 400 aspirant-leden

Rector Adriaan Zoetmulder vertelt dat op dat moment meer dan 400 aspirant-leden in een van de zalen verbleven. ,,Hierdoor liep de temperatuur iets sneller op dan verwacht. Toen wij dit constateerden is er meteen gehandeld.’’

Het is nog onduidelijk of dit onderdeel was van een ontgroening.

De brandweer en de ambulance werden gewaarschuwd, waarna het pand werd ontruimd. ‘De eerste zorg gaat natuurlijk uit naar de studenten. Het gaat inmiddels gelukkig goed met de persoon die naar het ziekenhuis is gebracht en alle anderen. Intussen ligt de Introductietijd stil en kijken we samen met de relevante instanties, zoals de brandweer, waar dit door veroorzaakt kan zijn en hoe deze voorvallen kunnen worden voorkomen.’

‘Goedkeuring van de brandweer’

Zoetmulder: ,,Er was volledige goedkeuring van de brandweer om met dit aantal mensen in de zaal te zitten.’’

De veiligheidsregio heeft gemeten of er koolmonoxide aanwezig was. „We hebben wel wat verhoogde waardes gemeten, maar niet anders dan normaal als veel mensen in een ruimte hebben gezeten”, meldde een woordvoerder dinsdag.

Ook studenten bij Albertus onwel

In het verenigingsgebouw van studentenvereniging Albertus liep de temperatuur ook op. ,,Gisteren zijn er helaas drie mensen kort onwel geworden door warmte op de vereniging’’, laat een woordvoerder weten. ,,Na het zingen van de jaarliederen door de deelnemers, is het snel warm geworden in de ruimte. Ons medische team stond direct voor ze klaar en hebben de deelnemers gecheckt. Zij maakten het gelukkig snel goed en zijn vervolgens naar huis gebracht. Hierna hebben wij nauw contact gehouden met hen. Naar aanleiding hiervan hebben we direct besloten om de groepen op te splitsen, zodat deelnemers over verschillende ruimtes kunnen worden verdeeld en er een betere verdeling van warmte en mensen ontstaat.’’