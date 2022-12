Brabanders doodgevroren? Weerkaart geeft -50,1 graden aan

Dat het donderdagochtend koud is in Nederland, zal menig mens niet zijn ontgaan. Maar Brabant spant met -50,1 graden op de kaart van Buienradar de kroon. „Uden.... Bent u daar nog?”, schrijft radio-dj Jeroen Kijk in de Vegte op Twitter naast een schermafbeelding van de weerkaart. Rondom Uden En Veghel is te zien hoe de kaart diep paars kleurt, in tegenstelling tot de (licht)blauwe tinten in de rest van het land.

Echter blijkt Brabant donderdag toch geen Siberië te zijn. Het was een foutje, meldt Buienradar op Twitter. „Meetstation Volkel had vannacht een hickup (storing, red.) Uiteraard klopt deze waarde niet, maar inmiddels geeft de weerhut weer de juiste actuele temperatuur aan”, luidt het.