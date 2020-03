LIVE | Eerste coronabesmetting bij gedetineerde

In Nederland zijn nu 58 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 2051 personen geconstateerd. Bekijk hier de kaart van Nederland.

De hoofdpunten van het corona-nieuws:

Eerste coronabesmetting in gevangenisziekenhuis

Op woensdagavond is de eerste coronabesmetting bij een gedetineerde vastgesteld. Dat gebeurde in het gevangenisziekenhuis van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen.

„Hij is volgens protocol geïsoleerd en wordt goed in de gaten gehouden”, aldus de Dienst.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zegt dat veiligheid van gedetineerden en personeel voorop staat. „Het personeel was hier op voorbereid en heeft snel en adequaat gehandeld.”

Ex-zorgmedewerkers willen massaal helpen in overbelaste zorg

De afgelopen dagen hebben zich „her en der” zo’n 7000 oud-zorgmedewerkers gemeld die weer aan de slag willen nu er overuren gemaakt worden in de zorg wegens het coronavirus. Dat maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend.

Het aanbod van gepensioneerde zorgprofessionals en medewerkers die in een andere sector aan de slag zijn gegaan, wordt nu gebundeld in een centraal overzicht op www.extrahandenvoordezorg.nl. Ook zorgorganisaties „die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht”, aldus het ministerie.

Speciale teams zullen mensen koppelen aan regionale zorginstellingen. Zo moeten de oud-professionals terechtkomen „waar ze het hardst nodig zijn en ze het meest kunnen betekenen.”

Het ministerie versoepelde eerder al de regels voor voormalig zorgpersoneel zodat meer mensen aan de slag kunnen om het coronavirus tegen te gaan.

Bloedbanken onderzoeken bloed op nieuwe coronavirus

Met een nieuwe bloedtest gaan onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het nieuwe coronavirus. Dat zegt hoogleraar en arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin in het AD. Doel is om te achterhalen hoe breed het virus is verspreid en hoe snel de samenleving immuniteit tegen de ziekte opbouwt.

„Er komen dagelijks ongeveer 2000 bloeddonoren bij de bloedbank, dat is een goede vertegenwoordiging van de mensen van 18 tot 79 door het hele land. We gaan de eerste monsters deze week meten en als alles goed gaat meten we twee weken van nu de hele bulk. We beginnen met 10.000 mensen, dat zijn alle mensen die in Nederland in één week bloed doneren”, aldus Zaaijer.

Het plan is om die bloedtest om de zoveel weken te herhalen. Daarmee ontstaat een goed beeld van de groeiende groepsimmuniteit tegen corona in Nederland. In Nederland zijn 331.000 bloeddonoren, zo’n 10.000 donoren geven wekelijks bloed. Zaaijer: „Ongeveer 99 procent heeft toestemming gegeven op onderzoek naar zijn of haar bloed en verder kan het volledig geanonimiseerd worden.”

Australië en Nieuw-Zeeland sluiten grenzen

Australië en Nieuw-Zeeland sluiten hun grenzen voor buitenlanders. De twee landen willen zo verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.

Mensen die tijdelijk in Australië willen verblijven en mensen die niet over het Australische staatsburgerschap beschikken, komen vanaf vrijdag het land niet meer binnen. Dat zei minister-president Scott Morrison donderdag tegen journalisten in de hoofdstad Canberra. Het reisverbod is ingesteld om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en gaat vrijdagavond (lokale tijd) om 21.00 uur in.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern maakte donderdag min of meer dezelfde maatregelen bekend. Daar gaat het land donderdag al op slot.

Amerikaanse congresleden besmet

Twee leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben woensdag bekendgemaakt besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Het gaat om Republikein Mario Diaz-Balart en de Democraat Ben McAdams.

Congreslid Mario Diaz-Balart kwam woensdag in een verklaring als eerste naar buiten met het nieuws over zijn infectie met de longziekte en werd daarmee het eerste lid van het congres dat besmetting opliep. Hij liet weten sinds zaterdag in quarantaine te zitten in zijn appartement in Washington nadat hij koorts en hoofdpijn kreeg. Uit een test bleek dat Diaz-Balart besmet is. „Ik wil iedereen laten weten dat ik me een stuk beter voel”, aldus de politicus.

Later die woensdag bracht McAdams via zijn Twitteraccount het bericht dat ook hij positief getest heeft op het virus. Hij keerde zaterdag terug uit Washington met ’milde verkoudheidssymptomen’ en ging direct in thuisisolatie. Zijn klachten verergerden en hij kreeg koorts, een droge hoest en ademhalingsproblemen. Daarop schakelde het congreslid uit de staat Utah zijn huisarts in. Die adviseerde hem zich te laten testen. „Vandaag heb ik te horen dat het resultaat positief is.”

Nicaragua en El Salvador melden eerste besmettingen

Zowel in Nicaragua als in El Salvador is een eerste besmettingsgeval met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Daarmee zijn alleen Haïti en Belize voor zover bekend nog virusvrij in Midden- en Zuid-Amerika. In Mexico is de eerste dode gevallen door het nieuwe coronavirus.