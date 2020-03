LIVE | Trump zegt G7 af, 2500 besmettingen Nederland

In Nederland zijn nu 76 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 2460 personen geconstateerd. Minister Bruins is vanwege zijn oververmoeidheid afgetreden. Hugo de Jonge neemt zijn taken over zo lang er nog geen vervanger is. De nieuwe ’corona-minister’ kondigde direct een drastische maatregel aan: alle verpleeghuizen gaan op slot voor bezoekers. Bekijk hier de kaart met besmettingen in Nederland.

De hoofdpunten van het coronanieuws:

Dodental door coronavirus stijgt met 18 naar 76, meldt het RIVM. 409 nieuwe personen besmet

Trump zegt G7-top af vanwege coronavirus

Europese leiders buigen zich donderdag weer over coronacrisis

Alle verpleeghuizen dicht voor bezoekers

Griepepidemie lijkt teruggekeerd

Maximumprijs op groente en fruit Curaçao

Chauffeurs mogen langer rijden

Nieuw crisisoverleg kabinet

’Eerste coronageval op Texel’

Italië land met meeste doden

Arts: longschade mogelijk na heftige corona

Gratis parkeervergunning voor zorgpersoneel in Amsterdam

Marechaussee maakt zich op voor weren reizigers

Duitsland werkt aan inzet reservisten

Amerikaans-Canadese grens vanaf vrijdag gesloten

VS gaat nationale garde inzetten in strijd tegen virus

Eén coronadode per kwartier in Madrid

Remkes: Haagse markt blijft open

Politie Wuhan door het stof om dood klokkenluider

Universiteit Leiden sluit tot eind academisch jaar

Blok: druk bezig met terughalen Nederlanders

’Veertig Nederlandse cruisepassagiers keren dinsdag terug’

Bloemencorso Bollenstreek gaat niet door

India weert alle internationale passagiersvluchten

Artsen zonder Grenzen schaalt hulp op binnen Europa, nu ook steun in Frankrijk

Steeds meer hotels sluiten deuren

LTO: komende maanden al miljardenschade boeren en tuinders

ANWB sluit winkels, Wegenwacht en Alarmcentrale werken door

Intensivecarevereniging onderzoekt overplaatsing patiënten

Groep van 167 camperaars teruggehaald van Marokko naar Nederland

Bruins werkt aantal dagen vanuit huis nadat hij flauwviel tijdens debat

België haalt 9.500 gestrande reizigers uit 14 landen

Gestrande Britten in Peru moeten diep in buidel tasten

Italiaans leger ingezet, begrafenisondernemers kunnen vraag niet meer aan

Metrostations Londen dicht

Cijfers besmettingsaantal Duitsland lopen flink uiteen

Groothandels Makro en Sligro ook open voor consument

Politie bezorgd over jongeren op straat

Eerste dode door coronavirus in Rusland

Tirol helemaal op slot

Japanse keizer niet naar Verenigd Koninkrijk

Eerste coronabesmetting bij gedetineerde

Australië en Nieuw-Zeeland sluiten grenzen

Met een nieuwe bloedtest gaan Nederlandse bloedbanken landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het coronavirus

Eerste dode in Mexico

Amerikaanse congresleden besmet

Financieel-economisch corona-nieuws:

Eerste hypotheekrentes gaan omhoog

Tijdelijke stop op aflossen hypotheek bij ABN Amro in de maak

Duitsland: alleen grens met Nederland open

Uit de sportwereld:

EK voetbal in 2021: wat zijn de gevolgen voor Oranje? Kans op titel wordt groter

Amstel Gold Race was eerder in ban van virus

Uit de entertainmentwereld:

Filmfestival Cannes niet in mei vanwege coronacrisis

GTST minder op de buis door coronacrisis

Prins Albert getroffen door corona

Youp van ’t Hek besmet met coronavirus

Geëmotioneerde Anouk besluit om in Marrakesh te blijven.

Maximumprijs voor groente en fruit op Curaçao

De Curaçaose regering heeft een maximumprijs ingesteld voor groente en fruit, ter verhoging van de weerstand van de bevolking tegen het coronavirus. Zo moeten onder meer kiwi’s, sinaasappels, mandarijntjes, broccoli en tomaten betaalbaar blijven.

Dat heeft de minister van Economische Ontwikkeling Giselle McWilliam donderdag bekendgemaakt. Ook is er een prijsplafond ingesteld voor hygiënische producten, zoals desinfectiedoekjes en thermometers.

Duitsland: alleen grens met Nederland open

Terwijl de Duitsers nagenoeg alle grenzen sluiten, blijft alleen de grens met ons land en de Belgen open. Nergens ter wereld rijden er zoveel vrachtwagens naar het buitenland.

„De centrale logistiek voor de verzorging van de bevolking loopt van de Nederlandse en Belgische zeehavens naar Noordrijn-Westfalen”, geeft een zegsman van deelstaat Noordrijn-Westfalen als reden.

Leiden tot eind academisch jaar ’fysiek’ dicht

De Universiteit Leiden sluit haar deuren tot het eind van het academisch jaar. Dat maakte de instantie donderdag bekend. Alle lessen zullen online worden gegeven vanwege het coronavirus. De universiteit spreekt over een „ingrijpend besluit.”

Momenteel krijgen studenten al les op afstand, een gevolg van de verregaande maatregelen van het kabinet om het virus te beteugelen. „De huidige switch naar al het onderwijs online vraagt een enorme inspanning en aanpassing van iedereen”, schrijft de Universiteit Leiden. „We willen jullie, de studenten en medewerkers, daarna niet nog meer belasten met op korte termijn weer opnieuw veranderingen.”

Als de coronamaatregelen van het kabinet eventueel versoepeld worden, sluit de universiteit „bepaalde fysieke vormen van onderwijs of toetsing” niet uit. „Maar in principe blijft onderwijs op afstand de leidraad voor alle studies en vakken voor de rest van dit collegejaar.”

Andere universiteiten blijven in ieder geval enkele dagen of weken langer fysiek gesloten na de datum van 6 april die door het kabinet is bepaald. Daaronder zijn die van Groningen en Utrecht, aldus de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Arts: longschade mogelijk na heftige corona

Uit het buitenland zijn er meldingen van longschade na genezing van het coronavirus (Covid-19). Longarts Menno van der Eerden (Erasmus MC) legt het uit.

Flinke toename coronabesmettingen Spanje

Het aantal besmettingen in Spanje is de afgelopen 24 uur toegenomen met 3431, van 13.716 naar 17.147 om precies te zijn. Dat is de hoogste toename tot nu toe. Er kwamen 169 overledenen bij, waarmee het totaal aantal doden op 767 uitkomt.

Inmiddels liggen 939 patiënten op de intensive care. 1107 mensen zijn genezen.

Marechaussee maakt zich op voor weren reizigers

De marechaussee maakt zich op om toe te zien op het verbod voor mensen van buiten de Europese Unie om naar Nederland te reizen. Ook voor het korps is het naar eigen zeggen nog gissen hoeveel werk dat verbod, dat donderdag om 18.00 uur ingaat, gaat opleveren.

Farma-industrie: te weinig coronatests

Er zijn te weinig coronatests om aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen. Dat zegt de topman van het Zwitserse farmabedrijf Roche, dat zelf ook tests levert.

Breed testen is simpelweg onmogelijk, meent directeur Severin Schwan. De vraag is vele malen hoger dan het aanbod, zei hij op een persconferentie van de farma-industrie. Schwan noemt het belangrijk dat de test nu eerst wordt ingezet voor risicopatiënten en personen met ziektesymptomen.

Blok: druk bezig met terughalen Nederlanders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is samen met reisorganisaties en luchtvaartbedrijven druk bezig om de vele Nederlanders die in het buitenland zijn, terug te halen naar Nederland. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) bij de inloop van het crisisberaad van enkele ministers in Den Haag. Het gaat volgens hem om honderdduizenden Nederlanders, dus „dat gaat tijd kosten.” Hij zei dat er om extra landingsrechten wordt gevraagd voor de vluchten.

Blok weet niet hoeveel mensen zich aan de oproep houden om niet naar het buitenland te gaan. Maar hij gaat ervan uit dat veel mensen zich eraan houden. „Doe het gewoon niet. Breng jezelf niet in de problemen en je naasten in grote zorgen.”

’Veertig Nederlandse cruisepassagiers keren dinsdag terug’

Zeker veertig Nederlanders die momenteel aan boord zijn van de MSC Splendida, vliegen dinsdag terug naar Nederland. Dat zeggen opvarenden Cees en Ineke in ’t Veld. Het cruiseschip zou aanvankelijk aanmeren op meerdere plekken in Griekenland en Italië, maar vanwege het coronavirus staan die landen dat niet toe. Het schip is nu onderweg naar Marseille, waar alle 1600 opvarenden van boord moeten.

„We varen via de Rode Zee en het Suezknaal richting Marseille”, zegt Ineke. Daar wacht volgens haar een vliegtuig van Air France, die tientallen Nederlanders naar Amsterdam vliegt. Volgens Ineke en Cees gaat het om veertig mensen, die hun reis hebben geboekt bij Stip Reizen. „Maar er zijn ook reizigers die via Kras hebben geboekt.” Of zij met hetzelfde vliegtuig teruggaan is onduidelijk. In totaal zouden zestig Nederlanders aanwezig zijn op het schip.

Bloemencorso Bollenstreek afgelast om corona

Het Bloemencorso Bollenstreek gaat dit jaar niet door. Vanwege de corona-uitbraak vindt de organisatie het niet verantwoord om het evenement waar jaarlijks steeds bijna een miljoen mensen op afkomen, door te laten gaan.

Het bloemencorso laten doorgaan zou onverantwoord zijn geweest voor de veiligheid van de bezoekers en de 1200 vrijwilligers, meldt voorzitter Willem Heemskerk. De 73e editie van het corso waarbij met bloemen versierde wagens 42 kilometer van Noordwijk naar Haarlem rijden, stond gepland voor 25 april.

Brabantse ic’s hebben het zwaar

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) gaat nu actief na welke intensivecareafdelingen het zo druk hebben met coronaslachtoffers dat er patiënten moeten worden overgeplaatst. De organisatie verwacht volgende week ook nog eens 500 tot 1000 nieuwe patiënten, staat in een mededeling van de voorzitter aan de leden.

„Op dit moment is er een scheve verdeling van het aantal Covid-19-patiënten op de verschillende ic-afdelingen in het land”, aldus de melding. Vooral Brabant heeft het erg zwaar. Om de druk op de ic’s met de meeste Covid-19 patiënten te verlichten, en ook ruimte te hebben voor nieuwe patiënten, probeert de vereniging samen met anderen de coördinatie van het verplaatsen van deze patiënten „in betere banen” te leiden.

Noodmaatregelen duren langer dan 3 april

De noodmaatregelen in Italië tegen het coronavirus blijven net zo lang van kracht als nodig is, heeft premier Guiseppe Conte gezegd. De ingrijpende maatregelen, die het openbare leven in het land goeddeels hebben stilgelegd, werden vorige week genomen en zouden aanvankelijk tot 3 april duren. Maar volgens Conte blijft het virus zich in het land verspreiden.

De Franse regering wil gezien de sterke stijging van het aantal coronapatiënten ook strengere maatregelen treffen. Het parlement buigt zich donderdag en vrijdag over een „gezondheidsnoodtoestand.” Dit leidt volgens Franse media automatisch tot een langere periode van beperkingen dan tot dusver was voorzien.

Kostbare terugreis voor gestrande Britten in Peru

Britse reizigers die door het coronavirus gestrand zijn in Peru moeten diep in de buidel tasten om thuis te komen. De Britse ambassade in Lima biedt een enkele reis naar huis aan voor omgerekend ongeveer 3200 euro, meldden Britse media donderdag.

Alle normale vluchten naar en vanuit Peru zijn geschrapt. Maar de ambassade heeft de lokale luchtvaartmaatschappij Avianca zo ver gekregen dat deze een toestel naar Londen laat vliegen, mits daar voldoende belangstelling voor is.

De ambassade heeft Britten in Peru opgeroepen zich te melden als ze interesse hebben voor de vlucht. Die gaat alleen door als er genoeg mensen zijn, meldt de diplomatieke post.

Omdat tussen steden in Peru officieel niet mag worden gereisd, is zelfs een binnenlandse vlucht van Cusco naar Lima geregeld.

Met gefortuneerde Britten is ook nog rekening gehouden: er zijn tickets voor de businessclass beschikbaar voor bijna 7000 euro.

Metrostations Londen dicht vanwege virus

Metrostations in de Britse hoofdstad Londen worden gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook gaan minder bussen rijden, meldt vervoerder Transport for London.

Premier Boris Johnson waarschuwde deze week dat het coronavirus sneller om zich heen grijpt in Londen dan in andere delen van het land. In de hoofdstad zijn meer dan negenhonderd besmettingen vastgesteld. Ook overleden er 34 patiënten met het virus, bericht de BBC.

Cijfers over aantal besmettingen Duitsland lopen uiteen

In Duitsland circuleren verschillende cijfers over het aantal besmettingen met het coronavirus dat in het land is vastgesteld. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse variant van het RIVM, meldde donderdag een officieel totaal van 10.999 terwijl in diverse media al sprake is van 12.327 gevallen.

Duitse media, zoals het persbureau DPA, baseren zich op cijfers van de deelstaten zelf en tellen die op.

Eerste coronabesmetting in gevangenisziekenhuis

Voor het eerst is bij een gedetineerde een coronabesmetting vastgesteld. Dat gebeurde woensdagavond in het gevangenisziekenhuis van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen.

„Hij is volgens protocol geïsoleerd en wordt goed in de gaten gehouden”, aldus de Dienst.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zegt dat de veiligheid van gedetineerden en personeel voorop staat. „Het personeel was hierop voorbereid en heeft snel en adequaat gehandeld.”

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat gevangenen alleen op het virus getest worden als ze klachten hebben en in een risicogroep zitten, of als ze ernstige klachten hebben.

Ongeveer twintig gevangenen in verschillende penitentiaire inrichtingen zijn geïsoleerd omdat ze het virus mogelijk onder de leden hebben. Ze hebben lichte klachten die op de ziekte zouden kunnen wijzen, vooral verkoudheid, hoesten en koorts. Uit voorzorg zijn de zieken afgezonderd. Verder mogen gedetineerden in deze gevangenissen alleen nog in kleinere groepen samenkomen om bijvoorbeeld te sporten of te werken.

Het ministerie gaf woensdag aan dat er strengere maatregelen volgen als een gedetineerde besmet blijkt te zijn. Iedereen die in aanraking is geweest met die gevangene moet dan ook in isolatie. Personeel dat bij hem of haar in de buurt is geweest, zal moeten thuisblijven.

Politie maakt zich zorgen

Wijkagenten in de Amsterdamse wijk Slotermeer maken zich zorgen over jongeren die in groepen dicht bij elkaar op straat zijn en geen afstand houden. Zij vragen ouders om hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden en ze te informeren over de risico’s op besmetting met het coronavirus.

Tirol volledig in quarantaine

De Oostenrijkse deelstaat Tirol gaat helemaal in quarantaine om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In alle 279 gemeenten mogen mensen hun woonplaats alleen nog verlaten om dringende redenen zoals werk of voor medische behandeling. Oostenrijk heeft al strenge maatregelen genomen, maar de Tirolse Premier Günther Platter gaat een stap verder en isoleert zijn deelstaat ook van de rest van Oostenrijk.

Platter zei dat mensen niet uit de gemeente hoeven als er een bank, een arts en een apotheek aanwezig is. Anders moet men zich tot een aangrenzende gemeente beperken. Het aan Italië grenzende Tirol heeft 474 besmettingsgevallen geconstateerd en dat is meer dan in andere deelstaten. De autoriteiten hebben kritiek gekregen dat ze halfslachtig hebben gereageerd op het virus. Afgelopen zondag pas werd het wintersportseizoen stopgezet.

Ex-zorgmedewerkers willen massaal helpen in overbelaste zorg

De afgelopen dagen hebben zich „her en der” zo’n 7000 oud-zorgmedewerkers gemeld die weer aan de slag willen nu er overuren gemaakt worden in de zorg wegens het coronavirus. Dat maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend.

Het aanbod van gepensioneerde zorgprofessionals en medewerkers die in een andere sector aan de slag zijn gegaan, wordt nu gebundeld in een centraal overzicht op www.extrahandenvoordezorg.nl. Ook zorgorganisaties „die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht”, aldus het ministerie.

Speciale teams zullen mensen koppelen aan regionale zorginstellingen. Zo moeten de oud-professionals terechtkomen „waar ze het hardst nodig zijn en ze het meest kunnen betekenen.”

Het ministerie versoepelde eerder al de regels voor voormalig zorgpersoneel zodat meer mensen aan de slag kunnen om het coronavirus tegen te gaan.

Bloedbanken onderzoeken bloed op nieuwe coronavirus

Met een nieuwe bloedtest gaan onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het nieuwe coronavirus. Dat zegt hoogleraar en arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin in het AD. Doel is om te achterhalen hoe breed het virus is verspreid en hoe snel de samenleving immuniteit tegen de ziekte opbouwt.

„Er komen dagelijks ongeveer 2000 bloeddonoren bij de bloedbank, dat is een goede vertegenwoordiging van de mensen van 18 tot 79 door het hele land. We gaan de eerste monsters deze week meten en als alles goed gaat meten we twee weken van nu de hele bulk. We beginnen met 10.000 mensen, dat zijn alle mensen die in Nederland in één week bloed doneren”, aldus Zaaijer.

Het plan is om die bloedtest om de zoveel weken te herhalen. Daarmee ontstaat een goed beeld van de groeiende groepsimmuniteit tegen corona in Nederland. In Nederland zijn 331.000 bloeddonoren, zo’n 10.000 donoren geven wekelijks bloed. Zaaijer: „Ongeveer 99 procent heeft toestemming gegeven op onderzoek naar zijn of haar bloed en verder kan het volledig geanonimiseerd worden.”

Australië en Nieuw-Zeeland sluiten grenzen

Australië en Nieuw-Zeeland sluiten hun grenzen voor buitenlanders. De twee landen willen zo verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.

Mensen die tijdelijk in Australië willen verblijven en mensen die niet over het Australische staatsburgerschap beschikken, komen vanaf vrijdag het land niet meer binnen. Dat zei minister-president Scott Morrison donderdag tegen journalisten in de hoofdstad Canberra. Het reisverbod is ingesteld om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en gaat vrijdagavond (lokale tijd) om 21.00 uur in.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern maakte donderdag min of meer dezelfde maatregelen bekend. Daar gaat het land donderdag al op slot.

Amerikaanse congresleden besmet

Twee leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben woensdag bekendgemaakt besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Het gaat om Republikein Mario Diaz-Balart en de Democraat Ben McAdams.

Congreslid Mario Diaz-Balart kwam woensdag in een verklaring als eerste naar buiten met het nieuws over zijn infectie met de longziekte en werd daarmee het eerste lid van het congres dat besmetting opliep. Hij liet weten sinds zaterdag in quarantaine te zitten in zijn appartement in Washington nadat hij koorts en hoofdpijn kreeg. Uit een test bleek dat Diaz-Balart besmet is. „Ik wil iedereen laten weten dat ik me een stuk beter voel”, aldus de politicus.

Later die woensdag bracht McAdams via zijn Twitteraccount het bericht dat ook hij positief getest heeft op het virus. Hij keerde zaterdag terug uit Washington met ’milde verkoudheidssymptomen’ en ging direct in thuisisolatie. Zijn klachten verergerden en hij kreeg koorts, een droge hoest en ademhalingsproblemen. Daarop schakelde het congreslid uit de staat Utah zijn huisarts in. Die adviseerde hem zich te laten testen. „Vandaag heb ik te horen dat het resultaat positief is.”

Vandaag in de corona-update: het ontslag van minister Bruins, de uitgestelde Grand Prix in Zandvoort en de repatriëring van honderdduizenden Nederlanders. Thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah brengen het belangrijkste nieuws van de dag in een podcast. De cijfers en de feiten.

Luister hier of hieronder.