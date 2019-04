’Nieuwe tickets kosten 1500 euro extra, de verrekening volgt later’

,,Als het mis gaat, gaat het goed mis.'' Fred Kemmer uit Lelystad breekt zijn hoofd over de vraag hoe hij een vervangend vliegticket naar Kiev voor zijn stiefzoon kan regelen. Die zoon was op vakantie in Nederland en moet maandag weer aan het werk in de hoofdstad van Oekraïne. Kemmer kwam al op weg naar de luchthaven vast te staan, had anderhalf uur vertraging onderweg. Volgens eigen zeggen werd hij bij meerdere gates van hot naar her gestuurd, waardoor de zoon alsnog zijn vlucht miste.

Heel veel mensen willen hun vlucht omboeken. Kemmer is bang dat dat niet lukt. ,,Als ik naar huis ga krijg ik het niet voor mekaar. Maar de rij is ellenlang, er zijn maar drie kassa's open voor omboeken en alleen die rij is al zo lang dat het een kwartier duurt om er langs te lopen''. Kemmer moest zelf ook nog aan het werk zondag, zijn zoon maandag. Maar hij vreest dat dat niet gaat lukken. ,,Bij wie kunnen we die kosten verhalen?'', vraagt Kemmer zich af.

Christaan Klom uit Arnhem zou met vrienden voor een vrijgezellenfeest naar Seattle en door naar Las Vegas in de Verenigde Staten gaan. Zij strandden op de luchthaven, na een vertraagde reis via de weg. ,,Het is hier chaos, iedereen zegt iets anders.'' Bij aankomst was vertrekhal 2 dicht. Eenmaal binnengekomen via vertrekhal 3, werden ze via vertrekhal 1 weer naar elders gestuurd. Klom staat in een rij om de tickets om te boeken, maar die is lang. ,, Het is gewoon afwachten.''

Een andere familie, oma, opa, zoon, schoondochter en twee (klein)kinderen, zou naar Marseille vliegen om daar over te stappen op een cruise. Oma heeft vijf jaar voor deze trip gespaard. Ze hoopt vurig dat het lukt om op tijd een omboeking te krijgen, want ,,we kunnen moeilijk achter dat schip aan gaan zwemmen''.