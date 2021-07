’Dodelijke kopschop Mallorca om Ajax-Feyenoord-rel’

Binnenland

Dodelijke steekpartij in Roermond, twee aanhoudingen

Een man is maandagochtend in Roermond om het leven gekomen door een steekpartij. De man was de bewoner van een huis aan de Eglantierhof, waar hij na een melding om 07.30 uur door de politie werd gevonden. De inzet van een traumahelikopter was vergeefs.