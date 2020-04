Blok: eerste repatriëringsvlucht Marokko is onderweg

„Dank aan de Marokkaanse autoriteiten voor de samenwerking”, zegt minister Stef Blok bij deze foto op Twitter. Ⓒ Buitenlandse Zaken

DEN HAAG - De eerste repatriëringsvlucht uit Marokko met een groep Nederlanders is onderweg naar Nederland. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft dat zondagavond laten weten. Het gaat om zo’n 300 passagiers, een groep die is samengesteld op basis van urgentie. Zo gaat het onder meer om mensen die ziek zijn of zorg nodig hebben.