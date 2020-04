Eerste repatriëringsvlucht uit Marokko geland op Schiphol

Het gaat onder meer om mensen die ziek zijn of zorg nodig hebben. In Marokko zitten zo’n drieduizend Nederlanders die door de coronacrisis vast zijn komen te zitten. Niemand mag het Noord-Afrikaanse land, waar zo’n vierduizend besmettingen zijn en 160 coronadoden, zomaar in of uit.

Op Twitter meldde minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok toen het toestel nog onderweg naar Nederland was: „Goed nieuws. De eerste vlucht uit Marokko met gestrande reizigers in urgente situaties is op weg naar Nederland. Dank aan de Marokkaanse autoriteiten voor de samenwerking. We blijven er hard aan werken dat ook de overige reizigers veilig thuiskomen.”

