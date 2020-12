Aboutaleb verbiedt Sint-aankopen in de avond, mogelijk verbod tot einde jaar

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is tegen de maatregel, maar burgemeester Ahmed Aboutaleb wil van geen wijken weten, bleek tijdens een debat in de actualiteitenraad. ,,Het is geen economisch debat.”

De koopavond wordt afgeschaft om drukte tegen te gaan op advies van de politie. Om zes uur ’s avonds moeten de winkels dicht. ,,Er is een negatief advies voor langer open houden”, stelt Aboutaleb.

’Overdag kerstinkopen’

Veel fracties stelden dat de drukte met Black Friday niet lag aan de winkeliers en het winkelend publiek, terwijl die wel benadeeld worden door de maatregel. Jeugd op zoek naar vertier zou het probleem zijn.

Maar met de nieuwe maatregel worden ondernemers gedupeerd terwijl ze het al zo zwaar hebben in coronatijd, zo luidde het bezwaar van meerdere partijen aan het adres van de burgemeester. Wat hem betreft moeten Rotterdammers hun kerstinkopen maar verspreid over de dag doen.

Beton

Wel wordt morgen gekeken of de maatregel effectief is. ,,Niets is in beton gegoten, als het een verkeerd instrument is dan passen we het volgende week weer aan.”

Op het verwijt dat een dergelijke maatregel in andere steden niet nodig is, wierp de burgemeester de raad voor de voeten dat de Maasstad ’koploper besmettingen is’. ,,We houden ons blijkbaar niet aan de maatregelen.”