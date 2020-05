Britse kustwacht redt meer dan 120 migranten op kleine bootjes

„Het is logisch dat migranten in Franse vluchtelingenkampen deze gevaarlijke reis willen ondernemen”, aldus een Franse vluchtelingenorganisatie. „De situatie in de kampen is afschuwelijk.”

De afgelopen maanden zijn veel mensen tegengehouden door de Franse en Britse kustwacht die probeerden in kleine bootjes naar het Verenigd Koninkrijk te varen. Het gaat vaak om mensen uit Azië, het Midden-Oosten en Afrika die hopen op een betere toekomst in het Verenigd Koninkrijk. Veel vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden als Syrië.