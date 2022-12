Bijzondere tas door bagagescanner: vrouw heeft levende hond in rugzak

Door Onze redactie

Ⓒ TSA

Wisconsin - Een bijzondere vondst in een rugzak op de luchthaven van Madison, in de noordelijke Amerikaanse staat Wisconsin. Een reiziger had haar hond in de tas gestopt en vervolgens door de securityscan laten gaan.