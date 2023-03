Trudeau stelt onderzoek in naar verkiezingsbemoeienis door China

De krant The Globe and Mail schreef afgelopen weken op basis van gelekte informatie van de Canadese inlichtingendienst dat China heeft geprobeerd de verkiezingen te manipuleren om zo de liberale partij aan de macht te krijgen. Het land zou die partij liever gekozen zien dan de conservatieve tegenstander, omdat de liberalen openstaan voor handel met China.

Trudeau stelde maandag dat de bevindingen van de onafhankelijke onderzoeker, het veiligheidscomité en de inlichtingendienst samen een scherper beeld kunnen schetsen van „wat er de afgelopen twee verkiezingen is gebeurd, hoe buitenlandse overheden zich daarmee hebben bemoeid, hoe Canadese veiligheidsdiensten hebben gereageerd op dreigingen over inmenging en hoe die informatie is gedeeld tussen overheidsdiensten.”

Trudeau en hoge beambten van de Canadese veiligheidsdiensten hebben erkend dat China heeft geprobeerd zich te bemoeien met Canadese verkiezingen, maar stellen dat de uitslagen daar nooit door beïnvloed zijn. China heeft de berichten uit The Globe and Mail eerder ontkend en zegt geen interesse te hebben in de binnenlandse politiek van Canada.