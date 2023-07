Premium Het beste van De Telegraaf

Deskundigen adviseren tbs met dwangverpleging OM: Randy F. (35) bedreigde en manipuleerde jonge meisjes voor naaktfoto’s

Amsterdam - Verdachte Randy F. (35) werd intens gemeen en manipulatief als meisjes van amper zeven tot elf jaar hem geen naaktfoto’s of pornografische filmpjes wilden sturen. Hij kleineerde, dreigde filmpjes openbaar te maken of riep dat hij een einde aan zijn leven ging maken. Alles om een volgend filmpje of nieuwe foto te krijgen.