Premium Het beste van De Telegraaf

Nico Tak nieuwe commandant landmachtdeel NAVO Voorbereid op doemscenario in Oekraïne: ’Poetin heeft nog genoeg troeven’

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Ⓒ Defensie

De Nederlandse generaal Nico Tak treedt donderdag aan als commandant van het landmachtdeel in de snelle reactiemacht van de NAVO, die in actie komt als de vlam in de pan slaat. Stel, de oorlog met Rusland escaleert, dan voert Tak het bevel over tienduizenden Europese en Amerikaanse militairen in de tegenaanval. „Mijn mensen weten dat het ’voor het echie’ kan zijn.”