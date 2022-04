Vier F-35’s in Bulgarije aangekomen voor bewaking luchtruim

Met de vier gevechtsvliegtuigen gaan ongeveer negentig militairen ter ondersteuning mee. Twee F-35’s worden ingezet voor de luchtbewaking. „Beide andere F-35’s zijn reserve. Zo is inzet gegarandeerd”, aldus het ministerie van Defensie. De vliegtuigen staan onder bevel van de NAVO.

Eerste keer

Het is voor het eerst dat de Nederlandse F-35’s voor inzet in het buitenland worden gestationeerd. De afgelopen weken hebben F-35’s ook meegedaan aan de bewaking van het luchtruim van Polen, maar toen keerden de vliegtuigen steeds terug naar hun basis in Nederland.

De F-35’s moeten in Bulgarije onder meer onbekende vliegtuigen boven NAVO-gebied gaan onderscheppen. Ze kunnen ook ingezet worden boven de Zwarte Zee. De NAVO versterkt haar aanwezigheid in Oost-Europa als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne.

Nederland stuurt in dat kader deze maand ook nog een Patriot-eenheid met 150 man personeel naar Slowakije. Die blijven daar maximaal zes maanden. Ook zijn ongeveer 300 Nederlandse militairen voor de NAVO actief in Litouwen.