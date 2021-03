’Auto rijdt woning binnen in Eindhoven, lijkt bewuste aanslag’

De politie kreeg tegen 05.30 uur een melding dat er een auto een woning was binnengereden. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. De schade in en om de woning is groot.

Buurtbewoners van het huis zeggen ervan overtuigd te zijn dat het gaat om een bewuste actie. Een buurman verklaart dat je het huis moeilijk ’per ongeluk’ kan raken, omdat het aan een hofje ligt en niet aan een doorgaande weg. „Het lijkt echt een gerichte daad.’