Hoenderloo Groep voor jeugdzorg dicht: 400 medewerkers op straat

Bij de instelling verblijven op dit moment ruim tweehonderd jongeren, van wie een deel zeer complexe problematiek heeft of door de rechter in een instelling is geplaatst. De vestiging in Hoenderloo bestaat al sinds 1851. Volgens Pluryn wordt de komende maanden met elke jongere en diens familie individueel naar een andere opvangplek gezocht. Voor sommige jongeren is passende opvang thuis mogelijk.

Tekort van 4 miljoen

Volgens Pluryn is de sluiting „onvermijdelijk” vanwege een tekort van 4 miljoen euro op de begroting, achterblijvende kwaliteit van zorg op de locaties en een nieuwe werkwijze, waarbinnen Hoenderloo en Deelen niet passen.

De Hoenderloo Groep kreeg vorig jaar een tik op de vingers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege strenge straffen in de instelling. Jongeren moesten bijvoorbeeld urenlang stilzitten aan tafel na slecht gedrag. Pluryn stelt maandag dat er hard is gewerkt aan verbeteringen, maar dat dat niet voldoende is gelukt. De kwaliteit van zorg kan daardoor in het geding komen, aldus Pluryn.

Een ander probleem is dat de Hoenderloo Groep steeds meer ’verharde jongeren met een complexe zorgvraag’ krijgt, die intensieve behandeling nodig hebben in kleine groepen. Pluryn zegt daarvoor niet genoeg geld te krijgen.

De sluiting van de locaties Hoenderloo en Deelen heeft volgens Pluryn ook gevolgen voor het Hoenderloo College, een school voor intensief speciaal basis- en voortgezet onderwijs waar ook kinderen uit de regio naartoe gaan. De sluiting van de locaties moet medio 2020 een feit zijn.