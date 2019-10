Australië moet ’backpack tax’ terugbetalen

De rechter zegt in zijn oordeel dat de belasting een vorm van discriminatie is van mensen die een werkvakantie houden in het land. Bovendien schendt Australië hiermee belastingverdragen die het met landen zoals Duitsland, Finland en de Verenigde Staten heeft gesloten. Australiërs hoeven de belasting namelijk niet te betalen en daarom is het volgens de rechter „een vorm van discriminatie op basis van nationaliteit.” Of de uitspraak gevolgen heeft voor Nederlandse backpackers, is onduidelijk.

Jaarlijks komen ongeveer 150.000 buitenlanders naar Australië die een visum voor een werkvakantie hebben aangevraagd. De rechtelijke uitspraak is mogelijk van toepassing voor alle backpackers die tussen 2017 en 2019 het land hebben bezocht, de belasting hebben betaald en afkomstig zijn uit landen waarmee Australië een belastingverdrag heeft.