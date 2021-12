60-minners kunnen vanaf januari boosterprik krijgen

Dat zegt de minister vrijdagmiddag bij de presentatie van de ’boosterstrategie’. Na de nodige kritiek op het slome bijprikken in ons land, beloofde De Jonge deze week vaart te maken. Dat moet ertoe leiden dat Nederland aan het eind van dit jaar ’ruim 3 miljoen prikken’ heeft gezet. Dat zijn er zo’n 2,5 miljoen extra boven de 700.000 prikken die eind deze week ongeveer zijn gezet. Met die ruim 3 miljoen prikken is volgens De Jonge iedere 60-plusser en zorgmedewerker met direct patiëntcontact geprikt, ervan uitgaande dat die meer dan een half jaar geleden zijn tweede vaccinspuit al in de bovenarm heeft gehad.

Het is een flinke operatie, benadrukt de minister: „Daarvoor moet de GGD natuurlijk geweldig opschalen.” Dat zit hem in het aantal priklocaties. Dat is nu ongeveer 70. Halverwege december moeten dat ’79 wat kleinere locaties’ zijn. „En daarbovenop nog 9 XXL-locaties, over het hele land verspreid.”

Maar naast prikplekken zijn er ook ’hulptroepen’ nodig, benadrukt De Jonge. En die zijn er volgens hem ook. „Er is geweldig veel hulpaanbod. Defensie, medisch studenten, de zorg die komt helpen prikken. Daarmee lukt het om per week die 700.000 prikken te zetten die nodig zijn om iedereen in zijn zevende maand te kunnen vaccineren.” Bovendien mag ook iedereen die graag een steentje bij wil dragen aan de prikcampagne zich melden. Daarvoor gaat binnenkort de website ggdreservisten.nl open.

Als alle 60-plussers en zorgmedewerkers zijn geweest, gaat het bijprikken verder met de mensen onder de 60 jaar. „Dat gaat van oud naar jong en in de zevende maand na hun laatste vaccinatie”, legt De Jonge uit. „Zo zorgen we ervoor dat de bescherming, die nog redelijk hoog is, weer op peil wordt gebracht.”

De versnelling van de boostercampagne komt na een uiterst trage start, die het kabinet behoorlijk wat kritiek opleverde. Zowel vanuit de coalitie als de oppositie in de Tweede Kamer kwam deze week de vraag of het bijprikken niet wat sneller kon. De irritatie zat hem niet alleen in het trage priktempo, maar ook in de late start van de campagne. Het frustreerde Kamerleden dat Nederland onderaan de boosterlijstjes bungelt.

Dat het kabinet wees naar de adviezen van de Gezondheidsraad, die pas op 2 november groen licht gaf voor het prikken van 60-plussers en medewerkers van zorginstellingen, zorgde ook voor wrevel. Bij de raad zelf, die erop wees dat er al op 14 september een advies lag om in elk geval de campagne voor te bereiden. Maar ook bij Kamerleden, die vonden dat De Jonge en premier Mark Rutte zich te makkelijk verschuilden achter de schouders van de kabinetsadviseur.

De Jonge beloofde in het coronadebat van afgelopen woensdag beterschap en zegde toe een ’zo groot mogelijk deel’ van de 60-plussers en zorgmedewerkers voor het eind van het jaar ’een boostervaccin aan te bieden’. Die belofte vult hij met dit plan.

De Jonge zei woensdag ook dat hij graag eerder had willen beginnen. Dat herhaalde hij vrijdag. „Maar we hebben onvoldoende rekening gehouden met het scenario waar we nu in zitten”, zegt de minister. Rutte benadrukte woensdag in het debat wel dat ’het kabinet niet heeft zitten snurken’. Het was voor hem en De Jonge ook geen optie om te gaan bijprikken zonder goedkeuring van de medisch adviseurs. En de zorgminister vond ook de twee weken tussen het groene licht van de Gezondheidsraad en de echte start van de boostercampagne niet onlogisch, gezien de omvang van de operatie.

„Hoe dan ook”, gaf hij woensdag toe, „als we in de maanden na de zomer hadden geweten waar we nu staan, dan waren we eerder gestart.” De huidige golf had het overigens niet voorkomen, hield De Jonge vrijdag nog vol: „Iedereen die denkt dat we ons uit deze golf hadden kunnen boosteren, dat is natuurlijk ook niet zo.”