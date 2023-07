Vakbonden: val kabinet onvermijdelijk gezien de vele crisissen

Elzinga kijkt teleurgesteld terug op de prestaties van het vierde kabinet van premier Mark Rutte. „Na Rutte III, dat moest aftreden over het ongekend onrecht dat ouders was aangedaan in het kinderopvangtoeslagenschandaal, heeft ook Rutte IV zich met de rug naar de mensen gekeerd. Nederland verdient beter”, stelt Elzinga.

Vooral het feit dat veel mensen zich zorgen maken over hun financiële situatie irriteert de vakbondsman. Volgens Elzinga is het kabinet er niet in geslaagd die zorgen weg te nemen. „Terwijl er al twee jaar op rij recordwinsten worden gemaakt, zijn zij al werkend armer geworden.”

Wel was het kabinet volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin goed op weg om oplossingen te vinden voor problemen op de arbeidsmarkt. „Nu het kabinet demissionair verder gaat, dreigen deze goede plannen in gevaar te komen”, zegt hij. „We roepen daarom het demissionaire kabinet op om de ingezette arbeidsmarktplannen verder met ons uit te blijven werken. Ook moet er richting Prinsjesdag stevige compensatie komen voor de miljoen werkenden die financieel steeds meer klem komen te zitten. Werkend Nederland rekent op dit kabinet.”

