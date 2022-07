Grootste toename van aantal apenpokkengevallen in Nederland, nu ruim 500

BILTHOVEN - Het apenpokkenvirus is bij 503 mensen in Nederland vastgesteld. Dat zijn er 101 meer dan bij de vorige update, afgelopen donderdag. Het is de grootste toename sinds het virus in mei in Nederland opdook.