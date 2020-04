’Kim Jong-un stuurt brief aan bouwvakkers’

Kim Jong-un. Ⓒ AFP

PEKING - De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zou een teken van leven hebben gegeven, meldt de Chinese zender CCTV. Kim heeft een bedankbrief gestuurd naar werklui die bezig zijn met de bouw van Samjiyon City, een stad in het noorden van het land. CCTV citeert het Noord-Koreaanse staatsmedium Rodong Sinmun dat schrijft over de brief.