Eduard Spetter zat drie maanden ondergedoken in hoedenatelier

De twee hebben op oorlogsverhalen.com in eerste instantie de verhalen gezet die ze in de loop van de jaren over de Tweede Wereldoorlog hebben gemaakt. Met als doel dat iedereen van historicus tot journalist en geïntereseerde vrij uit het materiaal kan putten. Van der Molen en Praal hopen en zien al dat hun voorbeeld navolging krijgt.

De pagina wordt gesteund door belangrijke partijen zoals het Comité 4 en 5 mei, Het V-fonds en de Oorlogsgravenstichting. Op telegraaf.nl kunt u elke dag tot en met 4 mei voorproefjes zien van wat oorlogsverhalen.com te bieden heeft. Vandaag het tweede verhaal: Eliezer Spetter, de middelste zoon van Eduard Spetter, die 3 jaar ondergedoken zat in zijn eigen hoedenatelier, over de gevolgen van de holocaust voor de volgende generatie.