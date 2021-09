Bijzondere foto van huisje op La Palma dat wist te ontsnappen aan lavastroom

Op veel foto’s van de natuurramp in La Palma is te zien hoe gebouwen instorten en in brand vliegen door de lavastroom. Brokken van rode, gloeiend hete lava schieten meters de lucht in, terwijl rondom de vulkaan een giftige aswolk neerdaalt. Maar één huisje heeft heel veel geluk gehad.

Op de foto van fotograaf Alfonso Escalero is te zien dat een huis in regio El Paraíso (dit ligt vlakbij de vulkaan) ongeschonden blijft. De lavastroom ging letterlijk om het huis heen. Het lijkt erop dat de woning wonderbaarlijk genoeg heeft kunnen ontsnappen aan de natuurramp. Maar de fotograaf is bang dat het huisje ondertussen ook is verwoest. Hij durft niet nog een keer te gaan kijken, bekent hij in zijn Facebookbericht.