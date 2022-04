Reizigers weer welkom op Schiphol, nog wel drukte en vertraging

Reizigers kunnen zaterdag weer ’gewoon’ naar Schiphol komen. Volgens de luchthaven moeten mensen wel rekening houden met drukte en eventuele vertragingen of annuleringen. Vanwege een staking door KLM-medewerkers liepen eerder op de dag de vertrekhallen vol. Schiphol riep mensen op niet meer te komen. Touroperators TUI, Corendon en Sunweb legden die oproep echter naast zich neer en noemden de oproep „ongenuanceerd en onnodig.” De vakantiegiganten opereren veelal vanuit vertrekhal 3 en die was en is goed bereikbaar. Ook hun vluchten vertrokken gewoon.

Schiphol weet nog niet wanneer de achterstanden op de luchthaven ingelopen zullen zijn. Reizigers moeten nog steeds rekening houden met langere wachttijden. De luchthavenexploitant had vanwege de drukte passagiers eerder al opgeroepen ruim op tijd te komen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor reizigers die zondagmorgen op vakantie gaan. In plaats van de gebruikelijke twee uur vooraf wordt bepaalde reizigers geadviseerd drie uur voor vertrek te komen.

Hoewel de drukte zaterdagmiddag afneemt, staat er voor de ingang van een van de vertrekhallen nog steeds een lange rij met honderden mensen. De hal is via slechts één ingang te bereiken. Binnen is het nog steeds erg druk. Personeel van Schiphol informeert mensen, veel gezinnen met kinderen, en wijst hen de weg.

Personeel van KLM legde zaterdagmorgen het werk neer uit onvrede over de werkdruk en de aankondiging van het bedrijf werk uit te willen besteden. De KLM-afhandelaars vallen als enige niet onder een sectorbrede cao voor personeel dat zich onder andere bezighoudt met de afhandeling van vracht en bagage. Na een gesprek met de directie, zijn medewerkers weer gelijk aan het werk gegaan.