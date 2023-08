Nederland gaat F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren

Rutte ontving Zelenski op de vliegbasis waar de lichamen van MH17-slachtoffers na de ramp terug werden gebracht. Het bezoek werd uit veiligheidsoverwegingen tot het laatste moment geheim gehouden. Op een steenworp afstand van het MH-17 monument bij de vliegbasis, liet Rutte zondag de toestellen zien die Oekraïne op termijn kan gaan gebruiken in de strijd tegen Rusland. Ze memoreerden allebei aan de ramp om de samenwerking tussen Nederland en Oekraïne kracht bij te zetten. ’Het meest pijnlijke en krachtige signaal’ dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn, zei Rutte.

De Nederlandse steun aan Oekraïne gaat nog een stap verder, nu er definitief F-16 gevechtsvliegtuigen geleverd gaan worden. De gevechtsvliegtuigen worden samen met Denemarken, en in nauw overleg met de Verenigde Staten, aan Oekraïne geleverd. Het is voor het eerst dat een westers land Oekraïne belooft moderne gevechtsvliegtuigen te geven.

Video: Zondagmiddag kwam de Oekraïense president aan in Eindhoven. Tekst gaat door onder de video.

Zelenski vraagt al lang om de levering van F-16’s. Dat is nu mogelijk omdat de Amerikaanse regering vorige week groen licht gaf. Dat is nodig omdat de gevechtsvliegtuigen in de Verenigde Staten zijn geproduceerd. De Nederlandse F-16’s worden overtollig omdat ze worden vervangen door veel nieuwere F-35’s. De Koninklijke Luchtmacht heeft nog 42 F-16’s. Rutte zei zondag nog niet precies te weten hoeveel van die toestellen er uiteindelijk naar Oekraïne gaan.

Demissionair minister Ollongren (Defensie) zegt in een toelichting dat daar nog over wordt nagedacht. „Nu zijn er namelijk nog 24 toestellen operationeel en we hebben er 12 tot 18 nodig voor toegezegde trainingen.” Toch is het voornemen om ze aan Oekraïne te leveren volgens Ollongren een belangrijke stap. Niet alleen het exacte aantal is nog met onzekerheid omgeven. Het is bovendien nog niet duidelijk wanneer de F-16’s precies worden geleverd. „Piloten moeten goed zijn getraind”, zei Rutte daarover. Dan pas kunnen ze de toestellen gebruiken.

Nederland leidt samen met Denemarken een coalitie met elf andere NAVO-bondgenoten die Oekraïners leert vliegen met een F-16. Zelenski sprak op de vliegbasis vooral zijn dankbaarheid uit richting Nederland. „We hebben deze vliegtuigen nodig om Russen weg te houden bij onze steden”, zei hij. „F-16’s geven nieuwe energie en motivatie voor onze strijders en burgers.” Zelenski denkt bovendien het offensief van zijn land te kunnen versnellen met de F-16’s.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Zelenski Nederland bezoekt. Ook demissionair ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Ollongren (Defensie), Schreinemacher (Buitenlandse Handel) en de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba waren bij het bliksembezoek. Zelenski sprak kort voor zijn vertrek vol lof over de afzwaaiende demissionair premier Rutte. Ze hebben na vele gesprekken inmiddels een goede band. „Ieder gesprek met Mark is belangrijk, daar bedank ik hem voor. We leveren altijd resultaat.”