Politie stopt met zoeken naar vermiste zwemmer in de Maas

De politie zocht zaterdag met een boot met sonorapparatuur en een politiehelikopter. Rond 21.50 uur was de man nog niet gevonden. „Morgen wordt bekeken of het nog zinvol is om verder te zoeken”, schrijft de politie op Twitter.

De man was met anderen aan het vissen aan de oever van de Maas en had hier ook zijn tentje opgezet. Rond 23.30 uur ging hij nog even alleen zwemmen, aldus de politie. Sindsdien is hij zoek.