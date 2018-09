Kantonrechter spaart grijpgrage werknemer: ’Vluchten naar wc kon’

Een leidinggevende die met een borrel te veel op de rug en billen van drie vrouwelijke collega’s betastte, werd volgens de kantonrechter in Amsterdam ten onrechte ontslagen. Volgens de rechter was er helemaal geen sprake van seksuele intimidatie.

Niet alleen moest de bank hem weer in dienst nemen, de man had ook recht op de maanden salaris die hij was misgelopen. Verhoogd met 25 procent.

Dat blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter van mei 2016, ruim voor de #metoo discussie losbarstte. De rechtbank publiceerde het vonnis deze maand pas.

Billen aanraken

Het incident deed zich voor op vrijdagavond 11 december 2015. De man was samen met vijftien collega’s in een café in het centrum van Amsterdam. Hij was dronken, en bleef de rug en billen van zijn collega’s aanraken ondanks dat ze zeiden daar niet van gediend te zijn. Eén van de vrouwen likte hij ook nog over het oor. Eén van de vrouwen diende een klacht in bij de werkgever.

De man zei zich niets meer te kunnen herinneren van het voorval. Hij wist niet eens meer hoe hij was thuisgekomen. Voor ABN Amro was de maat vol, omdat de man anderhalf jaar eerder ook al eens handtastelijk was bij een uitzendkracht nadat hij te diep in het glaasje had gekeken.

’Weliswaar gênant, maar geen intimidatie’

Volgens de kantonrechter was er weliswaar sprake van „een gênante en heel vervelende vertoning waardoor de man het respect van zijn collega’s verloor”, maar niet van seksuele intimidatie. In het burgerlijk wetboek wordt seksuele intimidatie omschreven als het creëren van een „bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving” voor het slachtoffer.

’Toilet was een optie’

De vrouwelijke rechter vond dat daarvan geen sprake was. Het incident speelde zich af in een druk café, te midden van collega’s „bij wie de vrouw zich veilig voelde.” Bovendien was de man overduidelijk dronken, aldus de rechter, en kon de vrouw hem makkelijk afschudden door naar de wc te gaan. Grote vraag is waarom de rechtbank de uitspraak twee jaar na dato publiceerde.