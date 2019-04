Snelheidsduivel voor derde keer betrapt

Archiefbeeld lasercontrole uitgevoerd door politieagent. Ⓒ Hollandse Hoogte / Guus Schoonewille fotografie

GOES - Een 27-jarige hardrijder uit Goes is zondagochtend vroeg voor de derde keer in vier maanden tijd betrapt. De man reed 88 kilometer per uur in de Van de Spiegelstraat in zijn woonplaats, waar 30 is toegestaan. De Zeeuw heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.