Kabinet haalt NAVO-top naar Nederland: wil Rutte of Kaag topfunctie?

Hoekstra laat weten dat bij de komende NAVO-top in het Litouwse Vilnius – volgende week – óók wordt gesproken over toekomstige NAVO-toppen. „Het kabinet onderzoekt momenteel de mogelijkheden om in 2025 een NAVO-top voor staatshoofden en regeringsleiders te organiseren in Nederland”, stelt Hoekstra. „Mogelijk wordt daarover tijdens de top in Vilnius besloten.”

Bij een debat in de Tweede Kamer heeft Volt-leider Laurens Dassen gevraagd of het kabinet met het organiseren van die top een bepaalde bijbedoeling heeft: „Is dat met de gedachte dat een Nederlander of een Nederlandse het stokje gaat overnemen van de secretaris-generaal?”, vroeg Dassen aan Hoekstra. „Oftewel: is dat een voorbode voor meneer Rutte of mevrouw Kaag om secretaris-generaal te worden?”

Hoekstra wil niets zeggen over een mogelijke Nederlandse opvolging van de huidige NAVO-baas Jens Stoltenberg. „Dat leent zich helaas niet voor publieke gedachtewisseling, hoe zeer dat ook voor velen een gezelschapsspel is waar nog wel eens wat tijd in gaat zitten”, zegt Hoekstra donderdag. De NAVO-top van 2024 wordt gehouden in Washington.

Over premier Rutte (VVD) en D66-minister Kaag (Financiën) klinken in Den Haag al langer geruchten dat zij wel trek zouden hebben in de functie. Rutte zou bovendien al eens zijn gepolst om het stokje van Stoltenberg over te nemen. De Noor besloot deze week om nog een jaar langer de NAVO te leiden. Hij staat sinds 2014 aan het hoofd van de militaire alliantie.