LIVE | Poetin bevestigt dood Prigozjin en condoleert familie

De situatie aan het front in de oorlog in Oekraïne lijkt behoorlijk vast te zitten. Grote veroveringen worden niet gedaan en Oekraïne verklaart dat de strijd zwaar is. Ondertussen neemt Oekraïne de Russische doelen ver achter de linies steeds vaker onder vuur. Volg hier de laatste ontwikkelingen.

Bij een Wagner-kantoor in Novosibirsk worden bloemen neergelegd voor Prigozhin en Oetkin. Ⓒ ANP / SIPA USA