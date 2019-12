Onderzoeken naar aanvaring tanker op Waal

Ⓒ Bart Meesters

ZALTBOMMEL - De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoeken hoe een Duitse tanker in de nacht van woensdag op donderdag in botsing kon komen met een brugpijler in de Waal ter hoogte van Zaltbommel. De scheepvaart op de Waal heeft veel hinder ondervonden van de aanvaring en donderdagmiddag zelfs enkele uren helemaal stilgelegen.