Tanker vaart tegen spoorbrug bij Zaltbommel

Ⓒ ANP

ZALTBOMMEL - De spoorbrug over de Waal bij Zaltbommel is donderdagochtend rond 06.00 uur weer in gebruik genomen. Woensdagavond voer een tanker tegen een pijler van de brug. Het schip is daardoor beschadigd geraakt, maar lekt geen stoffen, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio.