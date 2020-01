Weer onrust om kunstgraskorrel

Volgens het RIVM kleven er geen gezondheidsrisico’s aan kunstgraskorrels. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het rommelt weer in kunstgraskorrelland. Met een rechterlijke uitspraak in de hand roepen milieuclubs alsnog op tot een ban van de ’vervuilende’ rubberkorrel. „Een groepje activisten wil het debat beïnvloeden”, signaleert de bandenbranche. Die vreest dat de recycling van banden in het geding komt als zij hun zin krijgen.