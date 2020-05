Langverwachte beëdiging regering Israël toch weer uitgesteld

Israëliërs moeten na drie stembusgangen in een jaar opnieuw langer wachten voor de presentatie van een nieuwe regering. Ⓒ AFP

JERUZALEM - De beëdiging van de nieuwe Israëlische regering van nationale eenheid is uitgesteld omdat politici van coalitiepartij Likud boos zijn dat ze geen ministersposten krijgen. De installatie was voor donderdagavond gepland, maar is verschoven naar zondag. De beëdiging was al een keer eerder uitgesteld.